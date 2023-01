Réforme des retraites : le plan de bataille de la Macronie pour convaincre les Français

Elisabeth Borne a présenté les grandes lignes de la réforme des retraites, le mardi 10 janvier. Ce projet prévoit notamment le report de l’âge de départ à la retraite à 64 ans. Un sondage réalisé après cette annonce dévoile que 6 Français sur 10 sont toujours hostiles au report de l’âge départ à la retraite. Mais l’exécutif n’est pas décontenancé et a prévu d’organiser avec les ministres et des parlementaires des meetings dans les territoires pour répondre aux questions des habitants. Tous les syndicats se sont unis contre le projet de la réforme des retraites. Cet événement n’avait pas été vu depuis 12 ans. Ils appellent à la mobilisation le 19 janvier prochain. Les syndicats espèrent que les manifestations seront de la même ampleur que celles de 1995 contre la réforme des retraites d’Alain Juppé. Le projet avait été abandonné face à la pression de plus de deux millions de personnes qui étaient descendues dans la rue pour manifester.