Réforme des retraites : le très avantageux régime spécial du Sénat

Depuis 48h, les députés s’écharpent sur les amendements à la réforme des retraites en Commission des lois. A la tête de cette commission, la députée Renaissance Fadila Khattabi. Ce mardi, les députés étaient notamment appelés à se prononcer sur le maintien, ou non, de certains régimes spéciaux comme ceux de la RATP, des marins, des danseurs de l’Opéra ou de… l’Assemblée et du Sénat, de loin les plus avantageux.