Réforme des retraites : les Experts de la manif sont déjà sur le coup

La réforme des retraites s’annonce déjà comme la réforme phare du prochain quinquennat d’Emmanuel Macron. Déjà repoussée pour cause de Covid et de grogne sociale, elle devrait finalement voir le jour à l’été 2023 selon les prévisions du chef de l’État. Il y a fort à parier que cette réforme mettra du monde dans les rues alors, pour en parler, on est allé à la rencontre des rois de la manif : les figures des mouvements sociaux. De Bernard Thibaut à Jean-Claude Mailly en passant par Olivier Besancenot, Laurent Berger ou Mélanie Luce, comment se prépare-t-on à contrer une réforme ?