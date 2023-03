Réforme des retraites : l’heure du marchandage pour le gouvernement

La réforme des retraites poursuit sa semaine plus que jamais décisive à en croire les médias. Toute la journée, les chaînes d’info teasent le travail parlementaire avec en ligne de mire le vote solennel de jeudi qui doit, une fois pour toutes, dire oui ou non à la réforme. Selon les observateurs, les chances du gouvernement de l’emporter se joueront à quelques voix près. Pour s’assurer une victoire, ministre et Macronistes démarchent à tout-va.