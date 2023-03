Réforme des retraites : moment détente au Sénat pour les ministres

La réforme des retraites est arrivée au Sénat ce jeudi après-midi pour onze jours. Dans une chambre beaucoup plus à droite, sans Rassemblement national et sans France Insoumise et avec beaucoup moins d’amendements, les échanges s’annoncent plus calmes qu’à l’Assemblée nationale. De quoi apaiser les craintes du gouvernement.