Réforme des retraites : nouvelle journée hallucinante à l’Assemblée

Après une première semaine de débats chaotique, explosive et houleuse, on espérait un retour au calme dans l’hémicycle ce lundi pour la seconde semaine de débat sur la réforme des retraites. Il n’en a rien été. On en parle avec Sophie Dupont.