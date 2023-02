Réforme des retraites : si vous avez compris ce député LR, expliquez-nous

Pendant que les Français étaient dans la rue ce mardi contre la réforme des retraites, les députés étaient eux en commission pour examiner le projet de loi sur la dite réforme des retraites. Ils ont trois jours pour examiner 7000 amendements et on sent que ça va pas être simple.