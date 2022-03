Réhumaniser l’exode des réfugiés passe aussi par la cartographie

Tous les jeudis, Jules Grandin nous aide à y voir plus clair dans l’actualité grâce à ses cartes. Cette semaine, il s’intéresse à la représentation des réfugiés de guerre. Depuis un mois, des centaines de milliers d’Ukrainiens fuient leur pays pour trouver refuge en Europe. Pour les représenter sur les cartes, on utilise le plus généralement d’énormes flèches pour montrer leur trajectoire. En plus d’être impersonnelles et simplificatrices, ces flèches ont aussi le défaut d’avoir été utilisées dans de nombreuses images de propagande à travers l’Histoire.