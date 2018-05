Florent Pagny va quitter l’émission The Voice à la saison prochaine. A-t-il voix au chapitre pour choisir son successeur ? Calogero, Christophe Maé, Tina Arena font-ils partie des possibilités ? Le jury au grand complet de l’émission, Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo livrent leurs pronostics pour le ou la futur(e) coach de The Voice.