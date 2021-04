Rencontre avec le chamane Patrick Dacquay

Avec la crise du Covid, le gouvernement s’inquiète de la montée des dérives sectaires liées à la santé. De plus en plus de Français sont en quête de spiritualité alternative et de bien-être, quitte à tomber entre les mains de charlatans. D’après un rapport remis au gouvernement en février, la MILVILUDES, l’organisme qui traque les dérives sectaires, a enregistré plus de 3000 signalements. C’est 30% de plus qu’il y a cinq ans. Près de la moitié de ces signalements concerne le domaine de la santé et notamment celui du « chamanisme ». Pour en parler, Paul Gasnier est parti à la rencontre de Patrick Dacquay. À 70 ans, l’ancien co-fondateur de la marque Jacadi est devenu la référence en matière de chamanisme en France. Et il refuse d’être assimilé à un charlatan.