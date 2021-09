Rencontre avec le Parti de la France à leur "fête du Cochon grillé"

Mercredi se tenait le procès de Cassandre Fristot. Cette professeure d’allemand de 33 ans avait été interpellée après avoir brandi une pancarte antisémite lors d’une manifestation anti-pass sanitaire à Metz. Pour en savoir un peu plus sur Cassandre Fristot, on s’est plongé dans les archives : après être passée au Front national, Cassandre Fristot a rejoint le Parti de la France, un mouvement créé par des dissidents du FN qui jugent Marine Le Pen trop « molle ». Pour comprendre qui se cache derrière ce parti, Paul Gasnier, Baptiste Bril et Gaëtan Tchodzko se sont rendus à leur événement annuel, « La fête du cochon grillé ».