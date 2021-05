Rencontre avec le père Thierry-Louis Lacomb, doyen des prêtres Tik-Tokeurs

C’est officiel : Tik Tok n’est plus réservé aux kids. On trouve désormais toutes les générations sur le réseau social, de plus en plus populaire, mais aussi tous les métiers. Même ceux qu’on ne s’attendait pas forcément à voir arriver sur Tik Tok s’y sont mis : les prêtres. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser le réseau social pour dépoussiérer l’image de l’Eglise, quitte à agacer la conférence des évêques de France. Parmi les plus populaires, le père Vincent Cardot, plus de 68 000 abonnés au compteur et spécialiste des prêches en émojis. Ou encore le père Matthieu, qui adore déclamer « Dieu te bénisse » sur le titre culte « Jump Around ». Azzeddine Ahmed-Chaouch, Abda Sall et Clément Duché sont partis à la rencontre du père Thierry-Louis Lacomb. À 61 ans, il est le doyen des prêtres Tik-Tokeurs. Fan de cuisine, il répond aux questions de ses fidèles directement via le réseau social, depuis son petit studio de tournage spécialement créé pour l’occasion.