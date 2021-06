Rencontre avec le plus gros fournisseur de CBD d’Europe

Pendant la crise sanitaire, les ventes de CBD ont explosé en France malgré un énorme flou juridique autour de ce produit. Le CBD, c’est en fait du cannabidiol, issu du cannabis, il ne contient aucun THC et est donc légal. Mais en France, le cannabis quel qu’il soit a toujours été considéré comme dangereux, d’où les hésitations du gouvernement à légiférer sur la question. La semaine dernière, le gouvernement a finalement mis les choses au point. Le CBD sera bien autorisé à la vente sous forme d’huile, de crème ou de produits cosmétiques. Sera en revanche interdite la vente de fleurs, une décision qui ne plaît pas du tout aux producteurs de CBD. Pour en parler, Paul Gasnier, Abda Sall et Manu Ponty sont allés à la rencontre du plus gros fournisseur de CBD d’Europe. Alexandre Lacarré, installé en Suisse où le CBD est légal depuis dix ans, produit cinq tonnes de CBD par an grâce à sa quinzaine d’employés. On y était un jour de récolte.