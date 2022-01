Rencontre avec Rodolphe Bacquet, nouvelle figure des anti-pass

Depuis le début de la semaine, le vote du pass vaccinal à l’Assemblée nationale vire au psychodrame. Si la situation était tendue à l’intérieur de l’hémicycle, elle l’était tout autant à l’extérieur, où de nombreux manifestants anti-pass se sont relayés toute la semaine. Parmi eux, Rodolphe Bacquet, l’homme à l’origine de la très populaire pétition « Non au pass vaccinal » qui a déjà réuni plus d’1,2 millions de signataires. Paul Bouffard et Gaëtan Chodzko y étaient.