Rencontre avec Stella Morris, avocate et compagne de Julian Assange

Stella Morris, la compagne de Julian Assange est arrivée à Paris ce lundi. Depuis plusieurs années, elle se bat pour faire libérer son compagnon, emprisonné pour avoir révélé des secrets d’Etat. Tout commence en 2010 lorsque des centaines de milliers de documents confidentiels sur les guerres américaines sont diffusés sur le site internet Wikileaks. Le site diffuse notamment la vidéo d’une bavure, tournée en 2007, en Irak, au cours de laquelle des civils vont être victimes d’un crime de guerre. Derrière ce site web, un homme : Julian Assange, un lanceur d’alerte australien installé à Londres. Les Etats-Unis l’accusent d’avoir révélé l’identité d’agents américains et lancent un mandat d’arrêt contre lui. En 2012, Julian Assange se réfugie à l’ambassade d’Equateur, seul pays à lui accorder l’asile. Il y passera sept ans, avant d’être expulsé en 2019. Depuis, une femme remue ciel et terre pour faire libérer Julian Assange : son avocate, devenue sa compagne et mère de ses deux enfants, Stella Morris. Elle est arrivée à Paris cette semaine pour échanger avec le nouvel avocat de Julian Assange, Antoine Vey. Pendant son passage en France, Stella Morris va multiplier les rendez-vous pour alerter sur l’état de santé de son mari. Paul Gasnier l’a rencontrée.