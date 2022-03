Rencontre avec Wojciech Bakun, le maire qui a humilié Matteo Salvini

Wojciech Bakun est maire de Przemysl, en Pologne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les réfugiés arrivent par milliers dans cette petite ville frontalière. Avec les habitants, Wojciech Bakun organise leur accueil et leur éventuel transfert en Europe. Depuis la mi-mars, on ne parle que de lui et de son coup d’éclat. Le maire avait réservé à Matteo Salvini, figure du nationalisme italien, ancien ministre de l’Intérieur très conservateur et soutien de Vladimir Poutine, un accueil particulier.