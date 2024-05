Rencontre étrange avec un observateur français de la réélection de Vladimir Poutine

Le 17 mars dernier, Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie avec 88% des voix, une habitude. Pour prouver au monde que le scrutin était bien équitable, le président russe a invité plus d’une centaine d’experts qu’il qualifie "d’observateurs", censés valider le processus électoral. Sauf que ces soi-disant experts, Vladimir Poutine les a choisis. Parmi eux, il y avait 10 Français et l’un d’eux a accepté de rencontrer Paul Gasnier. Il s’appelle Aymeri de Montesquiou-Fezensac d’Artagnan, c’est un ancien député européen et surtout sénateur centriste, proche de Nicolas Sarkozy. Il nous a reçu chez lui, en face de l’ambassade de Russie, pour en entretien des plus étranges, avec la présence d’une inconnue qui s’est révélée proche du pouvoir russe.

