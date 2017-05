Cette semaine, Martin Weill part à la rencontre de la France qui vote FN. Aujourd'hui, il se rend et Haute-Marne et à Brachay, où Marine Le Pen a réalisé son plus haut score : 83,72 % des voix. On a cherché à comprendre ce qui motivait les habitants de la commune à faire le choix de l'extrême-droite.