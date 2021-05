Réouverture des terrasses : à la poursuite des chaînes d’infos et des ministres

Ce mercredi, les terrasses rouvraient leurs portes et les ministres et les rédactions étaient tous sur le pied de grue pour fêter l’événement. Toute la journée, Sophie Dupont a suivi les duplex des chaînes d’infos en direct des terrasses et les déplacements des ministres, tout sourire, café ou thé à la main face caméra.