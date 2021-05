Réouverture des terrasses : les meilleurs (et les pires) duplex des chaînes d’infos

Le « grand jour » est enfin arrivé. Les terrasses ont rouvert ce mercredi et l’information faisait, logiquement, la Une de toute la presse. Et toutes les chaînes d’info avaient organisé leur propre émission en duplex depuis un café ou un restaurant. Avec plus ou moins de succès.