La réponse cinglante des féministes à la tribune publiée dans Le Monde

Après la tribune publiée dans Le Monde défendant la « liberté d’importuner » et signée par 100 femmes dont Catherine Deneuve et Catherine Millet, des militantes féministes répliquent. Une trentaine d’entre elles dont Caroline DeHaas, les journalistes Lauren Bastide et Giulia Foïs ou encore la présidente des Chiennes de garde Marie-Noëlle Bas répliquent vertement à leurs aînées : « Les porcs et leurs allié.e.s ont raison de s’inquiéter, » ont-elles ainsi déclaré accusant les signataires de mélanger « la séduction, basée sur le respect et le plaisir, avec une violence ». Les politiques ont également réagi et choisi leur camp… Julien Bellver s’est donc intéressé au sujet.