Reportage en immersion avec les futurs policiers

En France, la police nationale subit une crise de vocation historique. En cause, un salaire trop faible, des infrastructures et du matériel pas au niveau, mais surtout une image de plus en plus écornée par une partie de la population, ce qui rend aujourd’hui le métier particulièrement dangereux. 2500 policiers ont quitté leur poste sur l’année 2022. Abda Sall est aller à la rencontre des jeunes policiers en formation afin de comprendre quelles étaient leurs motivations pour suivre ce chemin. En plus des exercices basés sur le physique dans le dojo, les apprentis policiers doivent également suivre de nombreux cours théoriques, notamment sur l’interpellation. La validation des séances de tirs est également indispensable afin de pouvoir exercer le métier.