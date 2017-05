Chez les Républicains c'est aussi le branle-bas de combat. Après la déroute de la Présidentielle, le projet de François Fillon, "le seul qui pouvait redresser le pays" part à la poubelle. Porté par François Baroin, les Sarkozystes canal historique prennent la main sur les Législatives et le parti, pas de Juppéistes, pas de Fillonistes. Hugo Clément revient sur un parti de moins uni lui aussi.

Les Républicains : on change tout ... et on recommence ?