La droite française est en miettes, bien plus qu’après la défaite de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de 2021, plus encore après sa défaite en 2017. Après sa déconfiture aux européennes et la démission de Laurent Wauquiez, la droite est un gigantesque chantier à rebâtir. Pour y parvenir, les Républicains ont réunis leurs meilleurs chefs de chantier ce mardi. On en parle avec Paul Larrouturou.