"La République, c’est moi !" : Jean-Luc Mélenchon assure n’avoir "pas vu la caméra", sérieusement ?

On se souvient tous de ces images de la perquisition des locaux de la France Insoumise. De ce policier, de marbre, face à un Jean-Luc Mélenchon rouge de colère. « La République, c’est moi ! » qu’il hurlait. Et Alexis Corbière de vociférer qu’on « ne touche pas aux camarades ». Mais ça, c’était avant. On ne verra plus ces images de Jean-Luc Mélenchon car le patron de la France Insoumise n’en peut plus des objectifs braqués sur lui en permanence. D’ailleurs, sur LCI, il l’assure : ce jour-là, il n’avait pas vu la caméra braquée à 50cm de son visage, sinon les choses se seraient passées autrement. On voudrait juste rappeler que : 1) c’est impossible qu’il n’ait pas vu cette caméra et 2) que c’est lui ainsi que le reste du personnel de la France insoumise qui a demandé à Quotidien de filmer la scène.