Avec le coronavirus et le confinement de la moitié de l’humanité, on avait oublié un paquet de petits bonheurs. Comme celui de voir des gens se baigner, aller au ciné, faire du sport dehors. Des choses que nous, en France, on ne peut pas encore faire mais qui, ailleurs, recommencent à être normales.