Retour dans les années 1970 avec les photos de Rachel Fleminger Hudson

Elle est l’une des révélations de la scène contemporaine. A seulement 26 ans, Rachel Fleminger Hudson s’est déjà fait une place dans l’univers de la photographie, et ce grâce à un style largement inspiré des années 1970, et un thème de prédilection autour du sentiment de nostalgie. L’une de ses forces est de réussir à recréer des situations iconiques avec des looks particulièrement originaux. Elle rend également hommage aux photos de mode vintage.