Retour de l’uniforme à l’école : on dit merci Inès

A l’occasion du lancement de l’opération Pièces Jaunes, Brigitte Macron répondait aux questions des Français dans le Parisien. On dit merci à Inès qui a posé LA question sur l’uniforme dans les écoles et qui a donc, de fait, réussi a relancé polémique et débat sur le sujet.