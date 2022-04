Retour sur 10 ans de relations tendues entre Marine Le Pen et Quotidien

Depuis 10 ans, les équipes de Quotidien et avant lui du Petit Journal suivent et décryptent l’actualité politique française. Elles suivent chaque candidat, chaque parti politique et donc, au départ au moins, elles suivaient aussi Marine Le Pen. En 2012, déjà candidate à l’élection présidentielle, Marine Le Pen s’était même rendue sur le plateau du Petit Journal. Pendant plus de vingt minutes, toutes les questions lui avaient été posées, comme avec n’importe quel autre parti. À l’époque, la candidate avait d’ailleurs autorisé les équipes de l’émission à la suivre dans son bureau, à son QG et même jusque dans sa voiture. Tout change un an plus tard, le 24 octobre 2013 très précisément. Ce jour-là, Marine Le Pen organise un échange avec des habitants de l’Oise. L’équipe du Petit Journal fait partie des journalistes autorisés à suivre le déroulé de la journée. Elle découvrira rapidement que les citoyens « lambdas » sont en fait des élus Front national et que l’intégralité de l’échange « informel » est en réalité savamment préparé avec des questions et des réponses pré-écrites. Ces révélations ont fait bouillir le Front national. À partir de cette date précise, plus jamais les équipes du Petit Journal n’ont été autorisées à suivre Marine Le Pen. En 2016, lorsque l’émission passe de Canal + à TMC pour devenir « Quotidien », l’espoir renaît, mais pas très longtemps. Après un léger temps de « flottement », la décision tombe : les journalistes de Quotidien ne seront pas non plus les bienvenus. Pire, ils seront régulièrement pris à partie, menacés verbalement, physiquement et parfois victimes de violence physique.