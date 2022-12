Qui est derrière le jeu "Antifa" qui a fait polémique à la FNAC ?

“Antifa”, jeu dans lequel on lutte contre l’extrême-droite, est au cœur d’une polémique. Le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas et un syndicat de police se sont indignés de la présence de ce jeu dans les rayons de la Fnac. Face aux critiques, la direction de la Fnac a décidé de stopper sa commercialisation avant de faire machine arrière le lendemain. Azzeddine Ahmed-Chaouch a pu rencontrer les éditeurs d’”Antifa”, Charlotte Dugrand et Nicolas Norrito, qui s’expriment pour la première fois sur l’affaire.