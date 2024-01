20h15 Express - Gabriel Attal nommé Premier ministre : récit de la journée de passation

Paul Gasnier En savoir plus sur

Les équipes de Quotidien ont suivi cette journée spéciale qui a vu Gabriel Attal être nommé Premier ministre. Sous les -1 degré, le conseiller presse d'Elisabeth Borne s'est montré généreux avec les journalistes positionnés devant Matignon quelques heures avant sa passation de pouvoir. Peu après, un camion de déménagement quitte Matignon. Abda Sall a alors tenté d'en savoir plus. A 12h39, l'Elysée publie finalement un communiqué de presse, alors que le bal des policiers commence. Gabriel Attal arrive lui à pieds vers Matignon, avant de demander quelques informations sur le protocole juste avant la passation de pouvoir qui se fera dans une grande courtoisie entre les deux personnalités politiques. Peu après la démission d'Elisabeth Borne et sa passation de pouvoir envers Gabriel Attal, les équipes de Quotidien se sont rendues dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'absence de l'ancienne Première ministre n'a pas semblé émouvoir les députés présents sur place. Des députés plus partagés sur le cas de Gabriel Attal.