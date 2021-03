Retour vers le Covid : 15 mars 2020, le début de la fin

On revient au 15 mars 2020. L’an dernier, le 15 mars est tombé un dimanche, le premier d’une longue série de dimanches passés chez soi, enfermé, confiné. La veille, Edouard Philippe annonçait à la surprise générale la fermeture immédiate de tous les bars et restaurants. En France, l’inquiétude commence franchement à monter et les gens se ruent dans les magasins pour acheter tout et n’importe quoi – surtout n’importe quoi. A l’époque pourtant, le Français est optimiste. Il se dit que la fermeture des bars et des terrasses, bien sûr, c’est moche et bien sûr que « Paris sans terrasse, ce n’est plus vraiment Paris », mais au fond il se dit simplement que ça ne va pas durer. Quel naïf. Le 15 mars 2020, on sait que ça commence à franchement sentir le roussi, les écoles sont déjà fermées, maintenant les bars et les restaurants et pourtant, ce n’est rien comparé à ce qui nous attend à peine 24h plus tard. Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron va annoncer le début du premier confinement. Le début d’une longue, longue, très longue période.