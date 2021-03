Retour vers le Covid : quand on croyait encore être meilleurs que nos voisins

La semaine du 9 mars 2020, dernière semaine de nos vies normales, on croyait encore que si l’Italie ou la Chine croulaient sous les malades du Covid, c’est parce qu’ils avaient mal géré l’épidémie. On croyait encore que nous, avec notre système de santé hyper efficace et notre « culture latine », on n’aurait jamais à confiner tout le pays.