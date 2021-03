Retour vers le Covid : quand Sibeth Ndiaye trouvait hilarante l’idée des masques pour enfants

On continue nos sauts temporels jusqu’au 4 mars 2020. Souvenez-vous, à l’époque on sentait déjà que l’épidémie allait être bien plus compliquée à gérer que prévu, mais jusque-là personne n’avait encore à l’esprit qu’il faudrait bientôt porter un masque en toutes circonstances. A l’époque, ça faisait même bien marrer la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.