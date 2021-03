Retour vers le Covid : souvenez-vous, il y a un an on dévalisait les rayons de PQ

On a fait beaucoup de chemin depuis le 3 mars 2020. Souvenez-vous, le 3 mars dernier, 10 jours avant les élections municipales, on avait 242 cas de Covid en France. Le pays était dans ce qu’on a appelé le « stade 2 ». C’est ce 3 mars qu’on a donc compris : qu’il y avait des stades, qu’on était en « stade 1 » depuis toujours et dans les cerveaux paniqués d’un grand nombre d’entre nous, qu’il fallait faire des stocks gigantesques de PQ. Parce que oui, le 3 mars dernier, on voyait partout dans les JTs des hordes de Français se battre pour avoir LE dernier paquet de papier toilette. Bientôt, les gens se jetteront sur les pâtes, puis la farine et les œufs, mais ça c’est encore pour plus tard. Revenons au 3 mars 2020 : à l’époque le gouvernement commence tout juste à nous rabâcher qu’il faut se laver les mains, souvent et pendant trente secondes au moins. Surtout, le 3 mars, c’est le jour où Olivier Véran a annoncé la fin officielle de la bise. Souvenez-vous, à l’époque on avait pris ça à la blague, on se tapait dans les pieds pour ne plus avoir à se serrer la main ou à se faire des bisous. On trouvait ça marrant. Le 3 mars 2020, c’est aussi le début des « remèdes » naturels contre le Covid comme… l’urine d’enfants, par exemple. On a fait beaucoup de chemin depuis quand même. Non ?