Retraites, Justice, Ecologie, Nucléaire, Immigration : janvier, le mois de tous les dangers pour le gouvernement

2023 sera-t-elle une annus horribilis pour le gouvernement d’Elisabeth Borne ? Rien qu’en janvier, les ministres présenteront cinq des projets de loi les plus scrutés de ce début d’année, à commencer par la très attendue et très décriée réformes des retraites, présentée par la Première ministre le 10 janvier prochain. Avant elle, Eric Dupond-Moretti présentera son plan Justice, suivi par Agnès Pannier-Runacher et son projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables, puis celui sur le nucléaire qui devra affronter le Sénat.