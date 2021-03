Retravaillé et renommé, l’article 24 fait son retour au Sénat

Pendant des mois, on n’a parlé que de l’article 24. Souvenez-vous : avec cet article de loi, le gouvernement voulait empêcher ou flouter la diffusion des images de policiers, notamment sur les réseaux sociaux. Tollé général et des manifestations massives organisées dans toute la France. Depuis, c’est silence radio ou presque sur ce fameux article 24. Le gouvernement aurait-il décidé de laisser tomber ? Pas du tout : retravaillé par le Sénat, qui a consulté pas moins de 110 experts pour s’assurer que le texte est juridiquement béton, il est de nouveau débattu au Sénat depuis ce mardi. On en parle avec Paul Gasnier.