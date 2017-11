« Juste un doigt » : La revue de presse de Vincent Dedienne

Vincent Dedienne a jeté un œil à son kiosque et a vu un peu de tout. Dans sa revue de presse ce soir, il nous parle de l’article sur le mal du sommeil paru dans le JDD. Et si la presse a frémit ses dernières heures, c’est parce que Dominique Strauss Kahn a parlé. En effet, il a déclaré que le PS devait disparaître. Sinon quoi d’autre ? Pas grand chose à part peut-être Yves Calvi qui ressemble à un médecin généraliste. Et puis évidemment, Vincent Dedienne nous parle de la Une de 20 minutes « Juste un doigt » sur la prostate ! Extrait de l’émission Quotidien du Lundi 6 novembre 2017 – Partie 2