Chaque semaine, Vincent Dedienne livre pour Quotidien sa revue de presse. Le meilleur, et le pire, de la presse papier, décortiqué avec humour et une certaine dose d’irrévérence. Au programme de ce 9 avril : les chats sont-ils liquides ? Le Pape s'éclate avec plein de petits jeux marrants, le nouveau magazine en vogue s'appelle Roxanne, et parle de ... Roxane et on vous aide à vous faire votre avis sur la réforme de la SNCF.