Comme chaque semaine, Vincent Dedienne nous livre sa revue de presse. Au programme cette semaine : le titre mensonger de Télé Poche, l’étude du style de Mac Lesggy, les Français sont de plus en plus cinéphiles et, surtout, en l’honneur du cinquième anniversaire du Mariage pour tous, Vincent Dedienne a écrit une petite chanson pour… Christine Boutin.