La revue de presse de Vincent Dedienne: Claire Chazal et les pieds

Chaque semaine dans Quotidien, Vincent Dedienne nous fait sa revue de presse. Au programme ce 30 avril : le journal des Français de l’étranger est en fait rédigé par une seule et unique personne, Donald Trump et Emmanuel Macron ont plein de points communs, Challenges nous apprend que Rothschild reprend Toy’s R us et qu’Elior et Sodexo se disputent la Tour Eiffel. On inaugure aussi une nouvelle rubrique, la « comment ça se fait ? ». Comment ça se fait qu’Antonio Banderas dans la peau de Picasso, ça donne Alain Chabat ? Comment ça se fait que toutes les actrices françaises ont toujours des pulls en mohair ? Et enfin, comment ça se fait que Claire Chasuble pose encore pieds nus ?