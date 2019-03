Chaque jeudi, Pablo Mira fait les poubelles des réseaux sociaux pour voir ce qui se fait de mieux (et surtout de pire) chez les haters du web. Cette semaine, ils ont été particulièrement inspirés par la visite du président chinois Xi Jinping en France, par la possible interdiction des chants homophobes dans les stades et par la sortie du film Dora l’exploratrice.