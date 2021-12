Richard Malka : "Quand on est candidat à la présidentielle, on doit faire preuve de nuance, de complexité"

Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, publie « Le droit d’emmerder Dieu », sa plaidoirie du procès Charlie de décembre 2020. Sur le plateau de Quotidien, interrogé sur la violence des discours politiques, notamment à l’encontre des musulmans, l’avocat rappelle qu’on « peut critiquer, débattre, ne pas être d’accord (…) mais il y a une bienveillance à avoir, y compris dans le discours politique ». « Dans notre climat actuel, on a besoin de dire les choses – et j’essaie de les dire sans langue de bois - mais on n’a pas besoin de violence », ajoute-t-il encore.