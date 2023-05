Rien ne va plus entre la France et l’Italie suite aux propos de Gérald Darmanin sur Giorgia Meloni

Les relations entre la France et l’Italie sont toujours tendues suite aux déclarations de Gérald Darmanin critiquant la mauvaise gestion de la crise migratoire en Italie par Giorgia Meloni. Les médias italiens parlent même d’une crise diplomatique : le ministre italien des Affaires étrangères a annulé sa visite en France et Giorgia Meloni accuse le gouvernement français de jouer un double jeu. Pour l’heure, jamais autant de migrants n’ont tenté de traverser la mer Méditerranée et selon l’ONU, le premier trimestre 2023 a été le plus meurtrier.