Rishi Sunak offensif face aux Travaillistes

Le Premier ministre britannique, Riski Sunak joue actuellement sa survie politique. Son parti, en perte de vitesse, se trouve dans une situation délicate face à la montée des Travaillistes. C’est à Manchester, durant la conférence annuelle du parti conservateur mercredi dernier que le chef du pays s’est donc montré offensif et conquérant en scandant : « le temps du changement c’est maintenant, et le changement c’est nous ». Et parmi ses mesures phares, l’interdiction progressive du tabagisme ou la division par deux de l’inflation. Mais c’est surtout le thème de l’immigration qui était au centre de cet évènement, avec à ses côtés des personnalités politiques encore plus à droite que lui. C’est le cas notamment de la Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Suella Braverman, particulièrement offensive sur l’immigration et « l’idéologie de genre ». Et cela semble être une réussite car l’avance des Travaillistes se réduit dans les sondages ces derniers jours.