Robert Kennedy Junior, le neveu de JFK, déjà affûté pour la Maison-Blanche

Le neveu de John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy Junior fait largement parler de lui ces derniers jours dans la course à la présidentielle américaine qui aura lieu dans un an. Il se présente comme un véritable trouble-fête dans le duel annoncé entre Joe Biden et Donald Trump. Alors qu’il pensait dans un premier temps se présenter sous la bannière des démocrates, l’homme de 69 ans à décider de se lancer seul dans la course à la Maison-Blanche. Un profil particulier puisqu’on le présente notamment comme un « antivax de gauche », défendant de nombreuses théories complotistes, adoré par la droite conservatrice et détesté par les démocrates. Sa famille semble peu enthousiasmée à l’idée de sa candidature car il ne partagerait ni « les mêmes valeurs, la même vision ou le même jugement » que JFK. L’homme politique a été l’auteur de véritables sorties de routes sur la Covid-19, avec notamment un fond d’antisémitisme. Robert Kennedy Junior se met en scène torse nu pour montrer son excellente forme physique malgré son âge.