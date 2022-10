Robert Lewandoski, meilleur buteur du monde et millionnaire, s’affiche avec une montre à 70€

Robert Lewandoski, joueur polonais, sacré meilleur buteur du monde, lors de la cérémonie du Ballon d’Or, lundi 17 octobre, s’était fait voler sa montre devant le centre d’entraînement de Barcelone en août dernier. Le bijou coûtait pas moins de 70 000 euros. Pourtant, le joueur est apparu à la cérémonie arborant une montre. Il s’agit d’une Casio, modèle Vintage 37 mm avec un affichage digital, plaqué or. Le bijou coût environ 70 euros, soit 100 fois moins que sa montre malheureusement volé trois mois plus tôt. Le meilleur buteur gagne tout de même 23 millions d’euros par an. Il applique les conseils d’Emmanuel Macron concernant la fin de l’abondance.