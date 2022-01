Roberta Metsola, nouvelle présidente du Parlement européen ouvertement anti-IVG

Ce mardi, pour la première fois depuis 40 ans, le Parlement européen vient d’élire une femme présidente. Roberta Metsola, jeune eurodéputée maltaise, moderne, féministe et pro-LGBT a été élue cet après-midi. Âgée de 43 ans, elle devient la plus jeune présidente du Parlement européen de l’Histoire. Depuis des semaines, Roberta Metsola fait campagne en affirmant son genre et surfe sur son féminisme. Dans son clip de campagne, elle s’est notamment prononcée en faveur des droits LGBT et a même mis en avant une photo de Simone Veil. Sauf que contrairement à l’ancienne ministre française, Roberta Metsola est farouchement opposée au droit à l’avortement. En tant qu’eurodéputée, elle a systématiquement rejeté les propositions visant à favoriser l’accès à l’IVG en Europe. En tant que présidente du Parlement, elle n’aura certes pas le pouvoir d’interdire l’avortement, mais le symbole de son élection inquiète. Valentine Watrin était à Strasbourg ce mardi pour suivre l’élection.