Romy Schneider, actrice royale

Cette année, on commémore les 40 ans de la mort de Romy Schneider. En 1982, à seulement 43 ans, Romy Schneider se donne la mort, mettant fin à une carrière certes trop courte, mais riche et incroyablement iconique. Romy Schneider, bien sûr, c’est Sissi l’impératrice, énorme succès en Europe, multirediffusé toute l’année sur toutes les chaînes. Mais Romy Schneider c’est aussi « Christine », de Pierre Gaspard-Huit, le rôle qui la fera connaître du public français et qui marquera le point de départ de son amour avec Alain Delon. À l’époque, elle a 20 ans, il en a 23 et personne ne le connaît. Ce film lancera la carrière d’Alain Delon et sa plus grande histoire d’amour, avec Romy Schneider. Les années passent, le couple se sépare en 1963. Alain Delon devient une star, la carrière de Romy Schneider, elle, est au point mort. Il faudra attendre 1969 et le film devenu culte « La piscine » de Jacques Deray pour qu’enfin Romy Schneider soit de nouveau sous les projecteurs. Ce film, dans lequel elle donne une nouvelle fois la réplique à Alain Delon, relance la carrière de l’actrice. Romy Schneider enchaîne les rôles, sans jamais s’enfermer dans un style ou dans un personnage. C’était ça, la grande force de Romy Schneider : être capable de jouer tous les rôles avec justesse, qu’il s’agisse d’une prostituée, d’une impératrice, d’une artiste ratée, d’une personne immorale ou complètement déprimée.