Rosamund Pike et Jason Clark, géniaux dans "HHhH"  

Deux grands comédiens hollywoodiens sont avec nous ce soir pour un film-événement… ELLE, vous l’avez vu en James Bond girl dans « Meurs un autre jour », aux côtés de Tom Cruise dans « Jack Reacher » et elle était géniale dans le film de David Fincher « Gone Girl »… LUI, vous n’avez pas pu le rater dans « Zero Dark Thirty » de Kathryn Bigelow, « La planète des singes-l’affrontement » et « Terminator Genisys ». Voici Rosamund Pike et Jason Clark pour "HHhH", l’histoire du célèbre nazi Reinhard Heydrich, le grand ordonnateur de la « solution finale », surnommé « le boucher de Prague », de sa femme qui le pousse à fond et des résistants qui ont eu sa peau… Dites nous ce que veut dire « HHhH » … (Himmlers Hirn heiBt Heydrich : le cerveau d’Himmler s’appelle Heydrich)